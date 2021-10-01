Фестиваль фермерских продуктов из регионов России открылся в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Фестиваль фермерских продуктов, на котором производители из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов России представили свою продукцию, открылся в Петербурге.

"Сегодня замечательное событие - открылся фермерский фестиваль, где представлены производители из Петербурга, Ленобласти. С нашей точки зрения, это новый тренд - органическая еда, фермерская продукция, одновременно поддерживающий отечественных производителей. Это крайне важно", - сообщил на церемонии открытия фестиваля заместитель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Более 35 фермеров представят свою продукцию за время фестиваля, покупатели смогут ее продегустировать и приобрести.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Ленинградской области, ленинградские предприятия привезли на фестиваль сыры, грибы, молочную продукцию, а также яблочный сидр. Регион активно развивает фермерское хозяйство. "Всего за 2020 год на поддержку малых форм хозяйствования из бюджета было направлено 538 млн руб. (104,1% к уровню 2019 года), что составляет порядка 10% от общей поддержки АПК. В 2021 году лимит финансирования увеличен почти на 50 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Гости фестиваля также смогут попробовать крафтовые сыры из Владимирской области, крымское пиво и другие товары. На фестивале пройдут мастер-классы по приготовлению хинкали, блюд с сырами и другие мероприятия.