Путин поручил проработать вопрос о целесообразности строительства ж/д ветки в Пулково

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть до 48,3 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла в 2022-2024 годах, в том числе подумать о целесообразности железнодорожной ветки в аэропорт Пулково. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

"Правительству РФ предусмотреть финансирование первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла в объеме до 48,3 млрд рублей в период 2022-2024 годов, в том числе с учетом мероприятий инвестиционной программы ОАО "Российские железные дороги", проработав вопрос целесообразности строительства железнодорожной ветки в аэропорт Пулково", - говорится в сообщении.

Поручение должно быть выполнено в срок до 30 ноября 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.