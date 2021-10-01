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Путин поручил проработать вопрос о целесообразности строительства ж/д ветки в Пулково

Ответственным назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть до 48,3 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла в 2022-2024 годах, в том числе подумать о целесообразности железнодорожной ветки в аэропорт Пулково. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

"Правительству РФ предусмотреть финансирование первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла в объеме до 48,3 млрд рублей в период 2022-2024 годов, в том числе с учетом мероприятий инвестиционной программы ОАО "Российские железные дороги", проработав вопрос целесообразности строительства железнодорожной ветки в аэропорт Пулково", - говорится в сообщении.

Поручение должно быть выполнено в срок до 30 ноября 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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