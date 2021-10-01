В Пятигорске наградили победителей окружного этапа конкурса "Экспортер года"

Торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Экспортер года" по Северо-Кавказскому федеральному округу прошла в Пятигорске. Единая окружная конкурсная комиссия выбрала восемь предприятий округа, представляющих крупный, средний и малый бизнес, которые достигли наибольших успехов в несырьевом экспорте. Более половины из них базируются в Ставропольском крае. Они стали победителями в семи номинациях из десяти.

Участники церемонии собрались в конференц-зале гостиницы "Бештау" на 1-й Бульварной улице в Пятигорске.

"Экспортеры - это умные, талантливые, упорные и смелые люди, те, кто готов и умеет конкурировать на сложных рынках, преодолевать преграды, добиваться своего", - уверена генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина. Ее видеопоздравление открыло церемонию.

"Премия „Экспортер года“ учреждена именно для вас, тех, кто встал на этот нелегкий путь, кого не пугают новые границы и вызовы, - утверждает Никишина. - В этом году за звание „Экспортер года“ решили побороться более 1,8 тыс. компаний. Поверьте, окружной комиссии было очень непросто выбрать самых достойных. Это не только крупный бизнес: половина номинаций конкурса посвящена малым и средним компаниям. Среди призеров окружных этапов есть даже индивидуальные предприниматели, и это заслуженно. От всей души поздравляю победителей и призеров. Это благодаря вашей работе у России заслуженный имидж производителя и поставщика качественных товаров и услуг. Я желаю вам новых экспортных успехов, и пусть о вас узнает весь мир".

Премия "Экспортер года" учреждена в 1998 году. С 2008 года конкурс проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ. Заявку на участие могут подать компании малого, среднего и крупного бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые занимаются несырьевым экспортом товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Конкурс проходит в два этапа: окружной и федеральный. Как сообщили в РЭЦ, в 2021 году подано рекордное количество заявок за всю историю премии.

Абсолютным лидером по числу победителей окружного этапа конкурса стал Ставропольский край. Шесть из восьми компаний-лауреатов работают в регионе. По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в текущем году доля экспорта выросла на 15%. От лица главы региона к победителям окружного этапа конкурса обратился заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Афанасов:

"Премия объединила тех, кто своим трудом помогает решению масштабной задачи - увеличению объемов российского экспорта. По поручению президента страны над этим работают во всех регионах России. Свой важный вклад в рост экспортных поставок вносит и Ставрополье. За этот год доля экспорта в нашем крае выросла на 15%, и сегодня мы поставляем продукцию в 107 регионов и государств. Для Ставропольского края почетно и ответственно принимать предприятия Северо-Кавказского федерального округа, добившиеся признания на мировом рынке. Уверен, что конкурс станет эффективной площадкой для обмена опытом и успешными практиками для развития экспорта, откроет для предпринимателей новые возможности инфраструктуры и господдержки, будет способствовать дальнейшему продвижению российской продукции на международном рынке".

Следующей частью церемонии стало блиц-шоу "Страновой бренд как инструмент для прорыва российского экспорта на внешние рынки", посвященное факторам, которые способствуют успешному экспорту бренда. Однако перед ним участникам предложили пройти небольшой опрос. На экране появился QR-код, который вел на веб-страницу с вопросом: "Что позволяет вашему бренду успешно экспортироваться?". Там же высветились и варианты ответа: "Страновой бренд", "Региональный бренд" и "Собственный бренд". Большинство голосов участники отдали за последний вариант. Остальные варианты и набрали одинаковое, но меньшее количество голосов: 6 и 6 против 20.

"Региональный бренд на самом деле сильный инструмент. Для компании с еще только развивающимся экспортным потенциалом это хорошая точка входа", - отмечает старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети АО "РЭЦ" Ксения Тагирова.

Однако региональный бренд - это лишь часть работы, направленной на развитие экспорта, считает начальник отдела Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Ярослав Фигуров.

"Сейчас создана целая система мер поддержки экспорта, начиная от инвестиционной стадии через Фонд развития промышленности и заканчивая уже целым комплексом мер, которые и призваны продвигать продукцию на экспорт, - рассказывает Фигуров. - В принципе развитие регионального странового бренда - одна из составляющих всей этой работы. Со стороны Минпромторга мы готовы оперативно реагировать на запросы бизнеса, проводить некую донастройку тех мер поддержки, которые у нас сейчас есть, вводить новые меры. Например, по итогам недавнего общения с регионами мы прорабатываем возможность введения такой новой меры, как промышленный дизайн. Наша продукция бывает уникальна с технической точки зрения, но при этом ее облик требует определенной корректировки, чтобы она была продаваема, узнаваема на внешних рынках".

По словам Фигурова, предприятия Северо-Кавказского федерального округа - активные пользователи мер поддержки экспорта. Представитель Минпромторга напомнил, что помощь в продвижении товаров и услуг на внешних рынках могут оказывать и торговые представительства России за рубежом.

Необходимо повышать узнаваемость в других странах не только отдельных товаров и услуг, но и целых регионов, что особенно важно в туристической индустрии, уверен министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин. Его поддерживает и вице-президент Торгово-промышленной палаты Ставропольского края Любовь Валовая.

"Развитие регионального бренда в перспективе развивает и страновой бренд, - добавляет она. - По оценке наших предпринимателей, могу сказать, что очень легко работается с Евразийским экономическим союзом, потому что есть единые правила, и очень сложно с ЕС. Нам предстоит еще много работы вместе с РЭЦ".



Победители окружного этапа конкурса примут участие во втором - федеральном. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в декабре на международном экспортном форуме "Сделано в России". Они получат различные бонусы от РЭЦ, среди которых обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки.

Победители конкурса "Экспортер года" в Северо-Кавказском федеральном округе: