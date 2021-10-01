Росатом привлечет в ближайшие пять лет 1700 специалистов по цифровым специальностям

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" до 2026 года намерена привлечь на предприятия атомной отрасли 1700 специалистов по 30 цифровым специальностям, сообщил в пятницу департамент коммуникаций Росатома. Как пояснили ТАСС в департаменте, данные предоставлены Корпоративной академией Росатома по итогам агрегирования кадровых запросов предприятий госкорпорации.

В различных дивизионах госкорпорации востребованы разработчики, датасайентисты, DevOps-инженеры, UX/UI-дизайнеры, технические писатели, тестировщики, ИТ-архитекторы, системные и бизнес аналитики.

Создание промышленного программного обеспечения, управление данными, предиктивная аналитика, видеоаналитика, VR/AR, нейроморфные системы искусственного интеллекта и квантовые вычисления, математическое моделирование, биометрическая аутентификация, цифровизация городской среды, интернет вещей, цифровые двойники - это лишь некоторые проектные направления, на которые Росатом намерен привлечь ИТ-кадры в ближайшей перспективе, рассказали в академии. Цифровых специалистов ждут на работу предприятия электроэнергетического, топливного и инжинирингового дивизионов, ИТ-интегратор "Гринатом", а также компании цифрового блока Госкорпорации: "Цифрум" и СП "Квант".

В сентябре, выступая на открытии филиала МГУ им. Ломоносова в г. Сарове (Нижегородская область), генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил что Росатому до 2030 года нужны 30-35 тысяч новых специалистов.