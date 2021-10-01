{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 2,2% в годовом выражении

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост реальных зарплат в РФ составит 3,1%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в июле 2021 года выросли на 2,2% по сравнению с июлем прошедшего года и сократились на 6,5% по сравнению с июнем этого года, следует из данных Росстата.

За январь - июль 2021 года реальные зарплаты выросли на 3,2% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июле составила 55,17 тыс. рублей (+8,8% в годовом выражении). За январь - июль номинальные зарплаты выросли на 9,3% в годовом выражении.

Ранее Росстат сообщал, что реальные зарплаты россиян за январь - июнь 2021 года выросли на 4,9%.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост реальных зарплат в РФ составит 3,1%.

Теги
Россия
Власти Дагестана заявили, что закон о виноделии позволил увеличить закладку виноградников
В 2020 году аграрии региона собрали рекордные 205 тыс. тонн винограда
Читать полностью