Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 2,2% в годовом выражении

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в июле 2021 года выросли на 2,2% по сравнению с июлем прошедшего года и сократились на 6,5% по сравнению с июнем этого года, следует из данных Росстата.

За январь - июль 2021 года реальные зарплаты выросли на 3,2% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июле составила 55,17 тыс. рублей (+8,8% в годовом выражении). За январь - июль номинальные зарплаты выросли на 9,3% в годовом выражении.

Ранее Росстат сообщал, что реальные зарплаты россиян за январь - июнь 2021 года выросли на 4,9%.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост реальных зарплат в РФ составит 3,1%.