Уровень безработицы в России в августе снизился до 4,4% впервые с августа 2019 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в августе 2021 года снизился до 4,4% против 4,5% в июле, следует из данных Росстата. Таким образом, показатель впервые снизился до уровня, когда он был зафиксирован в августе 2019 года.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2021 года составил 4,4%", - говорится в материалах.

По данным статистики, общая численность безработных в России в августе составила 3,4 млн человек. "Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе 2021 года составила 75,6 млн человек, из них 72,3 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,4 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отметил Росстат.

По данным статистического ведомства, численность безработных в России за 2020 года составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 года составляла 5,9%.