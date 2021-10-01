Оборот общепита в России вырос в январе - августе на 29,7%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Оборот предприятий общественного питания в РФ в августе составил 164,1 млрд рублей, что на 18,2% больше, чем годом ранее. За январь - август показатель вырос на 29,7% и составил 1,178 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций - поставщиков продукции общественного питания.

Рынок общепита в РФ впервые с начала эпидемии начал расти в марте - на 3,5%, а уже в апреле оборот вырос вдвое.

Предприятия туротрасли

Доля убыточных организаций сферы туризма в январе - июле 2021 года снизилась на 29,8 процентного пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 39,1%, следует из данных Росстата. В январе - июле 2020 года доля убыточных организаций в сфере туризма, за исключением субъектов малого бизнеса, составляла 68,9%, а в январе - июле 2019 года - 26,5%.

По итогам января - июля 2021 года прибыль предприятий туротрасли составила 1,9 млрд рублей, за аналогичный период 2020 года - 0,3 млрд рублей, 2019 года - 1 млрд рублей. Сумма убытка предприятий туротрасли в январе - июле 2021 года составила 1 млрд рублей, за аналогичный период 2020 года - 7,2 млрд рублей, 2019 года - 0,9 млрд рублей.

Доля убыточных гостиниц за отчетный период достигла 43,4% (годом ранее показатель находился на уровне 77,3%, в 2019 году - 45,7%). Прибыль гостиниц по итогам января - июля 2021 года составила 17,5 млрд рублей против 1,7 млрд рублей за аналогичный период 2020 года и 15,2 млрд рублей в 2019 году. Сумма убытка составила 9,3 млрд рублей (в 2020 году - 43,6 млрд рублей, в 2019 году - 10,3 млрд рублей).

Объем платных туристских услуг в августе 2021 года вырос на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9,3% по сравнению с июлем 2021 года, составив 16,7 млрд рублей. Объем таких услуг в январе - августе 2021 года вырос на 41,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Продажи товаров в интернете

Объем розничной продажи товаров через интернет в РФ вырос в январе - июне 2021 года на 28,3% по сравнению с первым полугодием прошлого года и составил 787,2 млрд рублей, говорится в сообщении Росстата.

Доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в целом по Российской Федерации в январе - июне 2021 года составила 4,3%. При этом в некоторых субъектах Российской Федерации показатель превышает 6,5%: в Московской области - 6,5%, Санкт-Петербурге - 7,4%, Москве - 8,9%, Новосибирской области - 9%, Севастополе - 14,1%, добавляется в материале.

В топ-5 интернет-магазинов по доле продаж через интернет в общем объеме интернет-продаж в августе 2021 года вошли Wildberries, DNS, OZON, "Ситилинк", Lamoda.

Грузооборот транспорта

Грузооборот транспорта в РФ в августе 2021 года увеличился на 5,9% по сравнению с августом прошлого года, до 476,4 млрд тонно-километров (т/км) и на 5,1% превысил показатель июля 2021 года, следует из материалов Росстата. В январе - августе 2021 года грузооборот транспорта увеличился на 5,8% в годовом выражении, до 3 трлн 743,7 млрд т/км.

При этом грузооборот железнодорожного транспорта в августе увеличился на 1,9% в годовом выражении - до 221 млрд т/км и на 1,5% по сравнению с июлем 2021 года. В январе - августе 2021 года грузооборот железнодорожного транспорта достиг 1 трлн 742,3 млрд т/км, что на 4,6% больше показателя восьми месяцев прошлого года.

Грузооборот автомобильного транспорта в августе снизился на 1,6% к августу 2020 года и на 0,5% к июлю 2021 года, составив 25,1 млрд т/км. За январь - август 2021 года показатель составил 184 млрд т/км (+5,4% в годовом выражении).

Морским транспортом в отчетном месяце грузооборот составил 4 млрд т/км, что на 2,9% меньше, чем в августе прошлого года. За январь - август 2021 года показатель достиг 27,1 т/км (+4,8% в годовом выражении).

Результат по внутреннему водному транспорту в августе 2021 года составил 9 млрд т/км, что на 7,4% больше показателя августа 2020 года, но на 19,3% меньше результата в июле 2021 года. За январь - август 2021 года грузооборот составил 45,1 млрд т/км (+ 1% в годовом выражении).

Сельхозпроизводство

Объем сельхозпроизводства в России в январе - августе 2021 года снизилось на 3,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 3 трлн 403,8 млрд рублей. "Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в августе 2021 года в связи с более поздним, по сравнению с предыдущим годом, началом уборочных работ, по предварительной оценке, в действующих ценах составил 787,8 млрд рублей, в январе - августе 2021 года - 3 трлн 403,8 млрд рублей", - отмечается в материалах Росстата.

Как сообщили в ведомстве, к 20 сентября 2021 года, по данным Минсельхоза России, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) зерна (в первоначально оприходованном весе) намолочено 102,1 млн тонн, что на 12,6% меньше, чем на соответствующую дату предыдущего года. Сахарной свеклы накопано 8,1 млн тонн, или на 6,5% больше. Подсолнечник обмолочен с 22,2% посевов (год назад к этому времени - с 19%), лен-долгунец вытереблен с 60,4% площадей (69,4%).

На конец августа 2021 года поголовье скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,8 млн голов (на 1,4% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,9 млн (на 1,6% меньше), свиней - 27,5 млн (на 2% больше), овец и коз - 23 млн голов (на 5% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 40,2% поголовья крупного рогатого скота, 9,2% свиней, 46,1% овец и коз (на конец августа 2020 года - соответственно 40,8%, 10,1%, 45,4%).