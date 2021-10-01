Путин поручил выделить Петербургу средства на обновление электрического транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил выделить Санкт-Петербургу средства инфраструктурного кредита на обновление городского электрического транспорта в период 2022-2024 годов. Об этом говорится в поручениях по итогам состоявшегося 26 июля 2021 года совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

"Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение средств федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга: <…> на обновление подвижного состава городского электрического транспорта Санкт-Петербурга в период 2022-2024 годов в форме бюджетного инфраструктурного кредита с учетом общего лимита предоставления инфраструктурных кредитов", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения в соответствии с документом - 30 ноября.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщал, что к 2024 году планируется приобретение 326 новых трамваев, 349 троллейбусов на сумму порядка 56 миллиардов рублей. Из них почти 33 миллиарда составляют средства городского бюджета. Оставшуюся сумму в 22 миллиарда 900 млн рублей планировалось получить в рамках федеральной поддержки, привлекая инфраструктурный кредит.

Обновление метро

Путин также поручил предусмотреть из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 96,9 млрд рублей на приобретение вагонов метро для Санкт-Петербурга. Средства должны быть выделены в 2022-2031 годах на возвратной основе, отмечается в перечне поручений.

"Правительству РФ предусмотреть с учетом положений действующего законодательства выделение средств Фонда национального благосостояния в 2022-2031 годах в размере до 96,9 млрд рублей на приобретение 950 вагонов метрополитена для нужд Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это должно быть сделано в соответствии с финансовой моделью, согласованной государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", обеспечивающей возвратность привлекаемых средств.

Выполнить поручение требуется в срок до 20 октября 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.