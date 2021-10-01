Источники: Европа запросила больше угля из России, производители готовы к поставкам

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Европейские потребители запросили увеличение поставок энергетического угля из России на фоне рекордных цен на газ, и российские угольщики готовы нарастить объемы продаж для региона, сказали ТАСС два источника на угольном рынке. РЖД, в свою очередь, имеют возможность увеличить транспортировку угля в европейском направлении, сообщили агентству в пресс-службе холдинга.

"Европейские потребители - в частности, электроэнергетические компании - запросили дополнительные объемы поставок энергетического угля из России, - сказал ТАСС источник в одной из угольных компаний. - Угольщики России могут поставлять дополнительные объемы в Европу. Однако в таком случае нужно, чтобы РЖД обеспечило дополнительные возможности перевозки в порты".

Второй источник на рынке подтвердил запросы европейских компаний на увеличение закупок российского угля и добавил, что спрос растет на фоне галопирующих цен на газ.

Министерство энергетики России не получало каких-либо обращений со стороны стран Европы по вопросу увеличения поставок угля, сообщили ТАСС ранее в ведомстве.

Цена газа в Европе на этой неделе впервые в истории превысила 1000 долларов, а затем и 1100 долларов за 1 тыс. куб. м. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.

Транспортировка в Европу

РЖД готовы удовлетворить возросший спрос со стороны угольщиков на перевозки продукции в западном направлении, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Инфраструктурные возможности РЖД в случае необходимости позволят обеспечить дополнительный вывоз угля в западном направлении. Что касается вагонного парка, то по оценке РЖД, его количества также достаточно для того, чтобы существенно нарастить объемы перевозок. Всего на сети железных дорог более 580 тыс. полувагонов. Из них порядка 10%, по данным РЖД, остаются незадействованы для перевозки грузов", - рассказали в компании.

Собеседник агентства уточнил, что в сентябре погрузка угля на экспорт в порты Азово-Черноморского бассейна, по оперативным данным, выросла на 43,2% к аналогичному периоду прошлого года, в порты Северо-Запада - на 0,1%.

По данным Минэнерго РФ, экспорт российского угля в страны Европы за январь - июнь 2021 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 22,55 млн тонн. Потребление угля в Европе растет на фоне роста цен на остальные энергоносители, "зеленых" мощностей еще недостаточно и у них нет такой надежности, как у действующей системы, говорилось в сообщении министерства от 3 сентября.