Уровень безработицы в Петербурге за год снизился в четыре раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Число безработных граждан в Санкт-Петербурге в настоящее время составляет 25 тыс. человек, что в четыре раза меньше показателя, который фиксировали в городе год назад. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на рабочем совещании с членами правительства города.

"Год назад у нас было более ста тысяч безработных, сегодня - 25 тысяч. Это 2,1% от трудоспособного населения города. У нас самый низкий уровень безработицы среди всех регионов России. Ниже, чем в Москве", - привели слова Беглова в пресс-службе администрации губернатора.

Ранее Министерство труда и занятости России определило для Санкт-Петербурга показатели "уровня бедности" на десять лет: на 2021 год - 6,4%, на 2022 - 6,0%, к 2030 году он должен составлять 4,2%. "В текущем году показатель уже выполнен и находится на уровне 6,1%", - отметили в пресс-службе.

Как рассказали в Смольном, для дальнейшей работы по снижению уровня бедности городской комитет по социальной политике подготовил проект дорожной карты, который содержит более двух десятков мероприятий, направленных на повышение доходов малоимущих петербуржцев. Прежде всего речь идет о создании рабочих мест и оказании мер социальной поддержки.

Губернатор отметил, что в Петербурге открываются предприятия с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, город помогает людям, желающим открыть свой бизнес, создаются рабочие места для инвалидов, которые хотят трудиться. "В течение года, особенно летом, организуем временные работы для подростков. Поддерживаем социальными выплатами пенсионеров и семьи с детьми", - добавил Беглов. Кроме того, в период пандемии были сохранены все социальные льготы и выплаты и созданы места для временного трудоустройства безработных.