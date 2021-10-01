Цена газа в Европе по итогам недели достигла $1100 за 1 тыс. куб. м после рекордного роста

ТАСС, 1 октября. Цена на газ в Европе на закрытии торгов 1 октября снизилась до около $1 100 за 1 тыс. кубометров после того, как утром вновь побила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов опустилась до $1 099,3 за 1 тыс. куб. м.

Ранее 1 октября цена газа в Европе впервые достигла €100 за МВт·ч или почти $1 200 за 1 тыс. куб. м.

Одной из причин такого резкого роста могло стать падение прокачки газа по газопроводу Ямал - Европа почти в три раза этим утром, которое затем ускорилось (4,3 раза) до около 0,5 млн куб. м в час (2,2 млн куб. м в час накануне). Это, в свою очередь, могло произойти из-за того, что накануне не были выкуплены мощности по контрактам "на день вперед" на 1 октября по поставкам газа по Ямал - Европа. В "Газпроме" сообщили журналистам, что холдинг осуществляет поставки газа европейским потребителям в полном соответствии с заявками и контрактными обязательствами.

Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м, а затем и $1 100.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.