Лучшими экспортерами в ЮФО признаны более 30 компаний

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Более 30 компаний стали победителями и лауреатами премии "Экспортер года" в Южном федеральном округе в 2021 году. Победителями окружного этапа конкурса стали компании, которые занимаются производством агропромышленной и химической продукции, логистикой, а также разработчики продукции для нефтехимической отрасли, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения, которая в пятницу прошла в Краснодаре.

"Здесь [на конкурсе[ география компаний со всего округа. И окружной этап дает серьезный задел на будущее. Особенно приятно, что из 30 номинаций 13 победителей - компании из Краснодарского края", - сказал на церемонии награждения вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Губернатор, чье приветственное слово было зачитано на церемонии, отметил, что продвижение отечественных товаров и услуг на зарубежные рынки - "одна из ключевых национальных задач". А вице-президент Российского экспортного центра Виктор Солодов обратил внимание, что в этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок: "В этом году у нас было подано более 1,8 тыс. заявок. Это рекорд по сравнению с прошлым годом. И это несмотря на то, что прошлый год был сложным, была пандемия".

Всероссийский конкурс "Экспортер года" проводится под эгидой Минпромторга РФ среди крупных компаний, МСП и индивидуальных предпринимателей. Если в 2018 году в конкурсе участвовало до 50 экспортеров, то в 2020 году их было уже более 1 700, а в 2021 - свыше 1 800. Информационным партнером выступает агентство ТАСС.