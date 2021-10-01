Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли на 23% с начала 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Спрос на поездки по Октябрьской железной дороге (ОЖД) с начала года вырос на 23% по сравнению с 2020 годом. Общее число перевезенных пассажиров за девять месяцев составило 109 млн, рассказали в пресс-службе ОЖД в пятницу.

"По оперативным данным, за 9 месяцев 2021 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 109 млн пассажиров, что на 22,9% превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Из них 96,4 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+20,9%), 12,6 млн - пассажиры дальнего следования (+41,4%)", - сообщили в пресс-службе.

Более 3 тыс. пассажирских вагонов, 400 из которых - дальнего следования, а более 2 700 - пригородные, ежесуточно проходят санитарную обработку на полигоне ОЖД, отметили в пресс-службе. В пути следования вагоны убираются не менее четырех раз в сутки.

Ранее Федеральная пассажирская компания (ФПК) назначила пять дополнительных поездов между Санкт-Петербургом и Москвой в октябре и ноябре этого года для обеспечения потребностей пассажиров. Кроме того, компания направит пять дополнительных составов в период ноябрьских праздников между Петербургом и городами северо-запада России - Архангельском, Петрозаводском, Великими Луками, Соново и Костомукшей, а также один поезд между Костомукшей и Петрозаводском.