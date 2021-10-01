Российский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,4%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели торговался в смешанной динамике, преобладали умеренные продажи. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,4%, до 4 086,99 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,35%, до 1 771,50 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 18:49 мск снизился на 0,04%, до 72,69 рубля, евро вырос на 0,23%, до 84,34 рубля.

"Высокие ценовые уровни в сырьевых товарах и относительно спокойный внешний фон поддерживают отечественные активы", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent за день выросла на 0,1% торгуясь в районе $78,5 за баррель.

"Активность покупателей в первый день октября сдерживали неустойчивые внешние настроения, фактор пятницы, техническая перекупленность. Ценовой взлет энергоносителей, обеспечивавший поддержку рублевым активам в последнее время, начинает в то же время вызывать беспокойство. Ведь дороговизна сырья транслируется в усиление инфляционных рисков, а это, в свою очередь, может вынудить регуляторов перейти к более скорому сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики", - прокомментировал Бахтин.

Вместе с тем статистика указывает на сохранение трудностей с восстановлением в ключевых макрорегионах, считает эксперт. Так, производственные индексы PMI по Китаю и еврозоне за сентябрь вышли хуже ожиданий, объем розничных продаж в Германии в августе вырос на 1,1% (ожидался рост на уровне 1,5%).

Рынок акций

Сегодня продолжили укрепление бумаги "Акрона" (+2,3%) из-за объявленных высоких дивидендов, а также акции "Русагро" (+2,3%), которые выросли ввиду недавнего расширения пула акционеров. Уверенным плюсом закончили день и акции "Интер РАО" (+2,2%), отметил главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Под давлением находилась черная металлургия - акции "Северстали" снизились на 1,3%, НЛМК - на 2,4% на фоне корпоративных новостей. Также снижались котировки акций "Распадской" (-4,9%) и "Мечела" (-1,2%) из-за дивидендной отсечки у ПАО "Распадская". Исключением стали бумаги ММК (+1,3%) и ТМК (+5,2%), которые восстанавливались после недавнего падения, добавил эксперт. В то же время бумаги компании ПИК (-10,2%) рухнули из-за проведения SPO.

Прогноз на 4 октября

В начале будущей недели инвесторы будут внимательно следить за рынком нефти. "Участники ОПЕК+ соберутся в понедельник для того, чтобы обсудить дальнейшие темпы наращивания добычи сырья. В случае, если крупнейшие экспортеры решат смягчить угрозу дефицита предложения увеличением добычи более чем на 400 тыс. баррелей в сутки, котировки Brent могут умеренно скорректироваться вниз", - полагает Александр Бахтин.

По оценкам "Фридом финанс", в понедельник преобладают шансы повышения котировок российского фондового сегмента. "Но в целом по итогам недели выше вероятность снижения рынка", - считает аналитик компании Александр Осин. Целевые диапазоны закрытия торгов первых торгов следующей пятидневки для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 4 060 - 4 120 пунктов, 72,65-73,20 рубля и 83,90-85,00 рубля за доллар США и евро соответственно.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций" индекс Мосбиржи 4 октября может формироваться в пределах 4 020 - 4 120 пункта, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 72,5-73,5 рубля.