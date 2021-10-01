Новый университет могут создать на площадке "Экспо-2030" в случае победы Москвы

ДУБАЙ, 1 октября. /ТАСС/. Пространство, которое будет создано для проведения "Экспо-2030" в случае победы Москвы в отборе, может быть использовано для создания университета нового поколения. Об этом журналистам сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев на полях российского павильона на "Экспо-2020".

"Это пока не решено, но одна из основных идей, которую мы рассматриваем - создание нового университета после окончания "Экспо-2030". То есть использовать парк для создания университета нового поколения. Но это еще не определено, так как сейчас еще слишком рано об этом думать", - отметил Груздев, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в случае победы заявке Москвы "Экспо-2030" может состояться в районе Коммунарки.

Груздев, отвечая на вопрос о числе поддержавших заявку Москвы, сообщил, что в настоящее время их "достаточно" и ожидает их роста.

Россия первой официально подала заявку на проведение Экспо-2030 в апреле. В июне стало известно о подаче заявки южнокорейским Пусаном. Остальные страны могут выставить своею кандидатуру до 29 октября 2021 года. Если заявка Москвы будет одобрена, выставка пройдет в столице с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Голосование в рамках Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, по итогам которого объявят город-победитель, состоится в 2023 году.