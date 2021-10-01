Власти Дагестана заявили, что закон о виноделии позволил увеличить закладку виноградников

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Закон о виноградарстве и виноделии в РФ, вступивший в силу в прошлом году, привел к увеличению площади закладки новых виноградников в Дагестане в связи с ростом спроса на российский виноград, сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов.

Закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу 26 июня 2020 года. Одним из важнейших его положений эксперты назвали защиту российских виноделов, использующих для производства отечественный виноград, - закон запрещает разливать на территории РФ вино из импортных виноматериалов.

"Закладка виноградников существенно возрастает в рамках вступления в силу данного федерального закона. О повышении спроса говорит цена на дагестанский виноград. К примеру, если на протяжении последних четырех-пяти лет средняя цена на закупаемый для переработки виноград оставалась на уровне 18 рублей за кг, то сегодня она доходит до 30-35 рублей за килограмм. Это является сигналом к стимулированию дальнейшего развития виноградарства, для которого в Дагестане огромный потенциал", - сказал Шарипов.

По его словам, весной этого года в Дагестане заложено более 510 га молодых виноградников, около 100 га планируется заложить осенью. При этом замминистра отметил, что в республике ведется работа по учету и возвращению в оборот виноградопригорных земель. "В свое время площадь под виноградниками в Дагестане превышала 72 тыс. га, сегодня это 26,5 тыс. га. Мы сегодня задаем вопросы муниципальным районам - куда ушла эта разница? Если земли относятся к виноградопригодным, их нельзя будет использовать для иных целей, это наш "золотой" фонд", - пояснил Шарипов.

Ранее в Минсельхозпроде Дагестана ТАСС сообщали, что стратегией развития виноградарства и виноделия республики на период до 2035 года предусмотрено создание благоприятных условий для доведения производства основных видов виноградарско-винодельческой продукции к 2035 году до следующих объемов: общая площадь виноградников к 2035 году составит более 35 тыс. га, прирост в 2035 году по отношению к 2020 году составит 35,6%.

В 2020 году аграрии Дагестана собрали рекордные 205 тыс. тонн винограда. По состоянию на начало 2021 года в плодоносящем возрасте в республике находятся 21,2 тыс. га виноградников.