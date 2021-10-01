Кабмин продлил запрет на ввоз сельхозпродукции из ряда стран в рамках контрсанкций

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство России во исполнение президентского указа продлило до 31 декабря 2022 года срок действия запрета на импорт сельхозпродукции из ряда стран в рамках контрсанкций. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

20 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий до конца 2022 года срок действия специальных экономических мер в отношении государств, которые ввели антироссийские санкции.

В новой редакции документа, утвержденного постановлением правительства, указано: "Ввести по 31 декабря 2022 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии <…>".

Ранее срок действия этих мер, введенных в 2014 году, был установлен до 31 декабря 2021 года.

О контрсанкциях

В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине Евросоюз и некоторые другие страны, включая Австралию, Исландию, Канаду, Новую Зеландию, США, Швейцарию, Японию начали вводить санкции в отношении РФ. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривали запрет на въезд, заморозку счетов. Помимо этого, были введены так называемые секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не замораживались, однако налагались ограничения на средне- и долгосрочное кредитование.

В ответ в августе 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.

Впоследствии стороны неоднократно продлевали взаимные ограничения.