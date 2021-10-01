Замглавы Еврокомиссии посетит Россию, чтобы обсудить борьбу с изменением климата

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) нидерландский лейборист Франс Тиммерманс намерен в ближайшие несколько недель совершить визит в Россию для обсуждения борьбы с изменением климата Земли. Об этом заместитель главы ЕК заявил в пятницу агентству Reuters в Милане, где он участвовал в работе молодежного климатического форума.

Тиммерманс не уточнил, с кем планирует встречаться в России, однако, по его словам, дискуссии в Москве будут посвящены предстоящей 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая начнет работу 1 ноября в Глазго, и необходимости значительного сокращения потребления углеводородного топлива в мире.

"Им [России] есть что терять <...> Декарбонизация будет для их экономики вызовом, однако это отнюдь не невозможная задача", - заявил европейский чиновник, добавив, что Россия, по его мнению, "хочет быть частью" масштабного международного плана, нацеленного на то, чтобы предотвратить чрезмерное повышение температуры на планете.

"Мне кажется, что сейчас даже более неуступчивые страны в целом демонстрируют готовность внести свою лепту в успех [конференции в] Глазго", - сказал Тиммерманс.

Отвечая на вопрос о ситуации с ценами на газ в Европе, заместитель главы ЕК выразил уверенность в том, что газовый рынок ЕС в целом функционирует нормально и необходимости менять правила, регулирующие его работу, чтобы сдержать рост цен, нет. По его словам, на заседании Евросовета 21 октября будет обсуждаться ситуация на рынке газа.

"Как мне кажется, положительного эффекта от совместных закупок газа не будет, но, конечно, давайте рассмотрим и такую возможность", - отметил он.