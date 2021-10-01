Путин поручил выделить Петербургу средства на развитие улично-дорожной сети Кронштадта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ выделить Петербургу средства из бюджета на развитие улично-дорожной сети Кронштадта. Об этом сообщается в поручениях по итогам состоявшегося 26 июля 2021 года совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

"Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение средств федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга <…> на реализацию проектов развития улично-дорожной сети города Кронштадта в форме софинансирования расходных обязательств субъекта в согласованных пропорциях", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения - 30 ноября.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщал, что проект модернизации улично-дорожной сети Кронштадта предполагает работу на семи объектах. Деньги пойдут на создание гранитной пешеходной набережной. Также будут построены новые дороги в 7-м и 8-м кварталах, реконструированы участки Цитадельской дороги и Кронштадтского шоссе, предусмотрено строительство нового участка Цитадельского шоссе (от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга) и другие объекты.

Путин на совещании по петербургскому транспортному узлу отмечал, что улицами в Кронштадте необходимо заняться.

Работы на шести объектах планировалось оплачивать из городского бюджета. Еще один объект будет построен за счет федеральной казны - это развязка комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений и Кронштадтского шоссе. Срок исполнения проектов - до 2025 года. Сообщалось, что объем инвестиций составит не менее 8 млрд рублей.