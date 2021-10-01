Путин поручил подготовить предложения по строительству станции "Кудрово" в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями Петербурга и Ленинградской области подготовить предложения по развитию метрополитена в 2022-2026 году в Петербурге и по строительству станции "Кудрово" в Ленинградской области. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля списке поручений по итогам состоявшегося 26 июля 2021 года совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области представить предложения по развитию в период 2022 - 2026 годов сети метрополитена Санкт-Петербурга и строительству станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное" на территории Ленинградской области", - говорится в поручении.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщал, что при дополнительных инвестициях возможно открыть станцию "Кудрово" уже в 2024 году. Объем финансирования - 31 млрд рублей. Срок исполнения поручения президента - 30 ноября 2021 года. Станция станет продолжением оранжевой линии метро Петербурга.

Путин поручил подготовить предложения и в других транспортных проектах. Так, до 25 декабря поручено определить предложения по ускорению проектирования и строительства прямого съезда с трассы М-11 с подъездом к аэропорту "Пулково". Предложения должны учитывать программу развития Государственной компании "Российские автомобильные дороги".

Также правительство РФ и власти двух регионов должны подготовить в срок до 25 декабря предложения по реализации проекта "Строительство транспортных развязок в районе Поклонной горы", чтобы синхронизировать развитие сети региональных дорог с реконструкцией аэропорта "Левашово" в Петербурге. Кроме того, необходимо предложить меры по решению вопроса передачи земельного участка единственному исполнителю работ по размещению на участке объектов гражданского сектора аэродрома "Левашово".

Президент поручил также до 25 декабря 2021 года подготовить предложения, касающиеся реализации приоритетных проектов развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области.