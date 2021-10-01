В рамках Недели российского бизнеса РСПП проведет форум по креативным индустриям

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проведет 12 октября Форум российского бизнеса по креативным индустриям и интеллектуальной собственности в рамках Недели российского бизнеса, его участники обсудят взаимодействие государства и креативного бизнеса, проблемы налоговой и финансовой систем в данной сфере. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.

"12 октября в рамках Недели российского бизнеса пройдет Форум российского бизнеса по креативным индустриям и интеллектуальной собственности. Его организует Комитет РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. Участники обсудят "узкие места" налоговой и финансовой систем и предложат решения, которые позволят успешно развиваться российскому бизнесу, а государству - обеспечивать достижение национальных целей. Форум пройдет в онлайн формате, регистрация участников на официальном сайте форума - nrbrspp.ru", - говорится в сообщении.

На форум приглашены представители Министерства культуры РФ, Минэкономразвития РФ, Минфина РФ. Среди участников глава Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский, председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, председатель правления Российского авторского общества Максим Дмитриев, замгендиректора "Газпром-медиа" Юлия Голубева, заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов, модератором выступит президент РСПП, президент НИУ ВШЭ Александр Шохин.

Как отмечает Андрей Кричевский, создание эффективной системы управления интеллектуальной собственностью является залогом роста креативных индустрий и экономики страны в целом. Он привел данные, согласно которым доля креативных индустрий в российском ВВП сейчас около 2,4%, тогда как в Германии, Великобритании и ряде других стран она составляет 10-15%.

"Чтобы достигнуть показателей стран - лидеров креативной экономики, надо поступательно решать реальные проблемы креативного сообщества. Не надо далеко ходить: только лишь построение эффективной системы управления интеллектуальной собственностью может принести российской экономике как минимум 5-6% ВВП. Именно поэтому крайне важно, что на Неделе российского бизнеса представители власти и непосредственные участники рынка обсудят конкретные проблемы работы с нематериальными активами", - цитирует его пресс-служба.

По словам вице-президента РСПП, председателя Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игоря Вдовина, в России еще только предстоит сформировать устойчивый спрос в креативной сфере. "Для того чтобы сформировать его, нужно сделать хотя бы несколько систематических шагов. Полагаю, что развитие креативной экономики возможно главным образом за счет частно-государственного партнерства", - считает Вдовин, его слова приводит пресс-служба Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.