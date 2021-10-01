Опыт дагестанского предприятия используют при создании ИНТЦ в Великом Новгороде

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Новгородская область использует опыт дагестанского АО "Азимут", занимающегося производством средств аэронавигации и информационных систем, при создании инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника - Валдай". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Новгородской области Андрея Никитина по итогам его встречи с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым в Махачкале.

"Опыт работы предприятия АО "Азимут" может оказаться очень полезным новгородцам в реализации проекта по созданию Инновационного научно-технологического центра "Валдай", деятельность которого направлена на разработку сверхточных программно-аппаратных электронных систем, а также создание биомедицинских диагностических и реабилитационных систем мониторинга, прогноза и принятия решения", - привели в пресс-службе слова Никитина.

По словам губернатора, между Дагестаном и Новгородской областью "существует большой потенциал совместной торгово-экономической деятельности, а также межзаводской кооперации промышленных предприятий".

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай" в Новгородской области на базе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Центр займется разработкой и созданием высокотехнологичной электронно-компонентной базы, квантовых сенсоров и устройств с использованием квантовых технологий, новых, в том числе портативных, источников энергии, биомедицинских клеточных технологий и мобильных сетей связи пятого поколения.

Предприятие АО "Азимут" в Махачкале занимается разработкой, серийным производством и поставкой предприятиям гражданской авиации средств связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, а также разрабатывает и реализует комплексные проекты оснащения и переоснащения аэродромов и центров управления воздушным движением. В портфель заказов компании входит более 20 типов серийно поставляемых изделий.