Опрос: почти половина россиян считают, что сменить профессию стало проще

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Почти половина россиян считают, что благодаря онлайн-образованию сменить профессию стало проще, чем 10-15 лет назад. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте Минтруда со ссылкой на опрос портала "Работа в России".

Благодаря дистанционному обучению сменить профессию сейчас намного проще, считают 48% опрошенных. Еще 35% респондентов уверены, что возможности смены профессии были всегда, а для 17% россиян поменять сферу деятельности было и остается сложным.

Бесплатно пройти обучение для освоения новой профессии могут все, кто ищет работу и обратились в центр занятости, а также люди в возрасте 50 лет и старше, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и неработающие мамы детей дошкольного возраста. Более 1,5 тыс. программ доступны для обучения, проходить его можно как дистанционно, так и очно. Подать заявку на прохождение обучения нужно на сайте "Работа в России", напомнили в Минтруде.