Диптих Бэнкси "Девочка с шаром" выставили на аукцион за $3-5 млн

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Одна из версий известной картины британского уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром", выполненная в виде диптиха, выставлена на торги в Лондоне, которые запланированы на 15 октября. Как говорится в сообщении аукционного дома Christie's, оценочная стоимость произведения составляет 2,5-3,5 млн фунтов ($3,4-4,8 млн).

Это одна из 25 копий данного произведения, созданных в 2005 году. Они выполнены на холсте аэрозольной краской. Оригинальное граффито "Девочка с шаром", ставшее визитной карточкой и самым узнаваемым произведением Бэнкси, впервые появилось в лондонском районе Шордич в 2002 году и не сохранилось. Впоследствии мастер стрит-арта создал другие версии этой работы и выпустил несколько серий репродукций, которые пользуются огромным спросом среди коллекционеров. Самой известной из них является "Любовь в мусорном баке", которая будет продана на торгах аукционного дома Sotheby's 14 октября.

Эта копия "Девочки с шаром" получила собственное название в результате необычного арт-перформанса Бэнкси, в ходе которого работа была сильно повреждена. В октябре 2018 года она была реализована на аукционе Sotheby's за 1,04 млн фунтов ($1,36 млн по курсу на тот момент) в качестве одной из редких репродукций произведения на холсте, но сразу же после удара молотка попала под спрятанные художником в нижней части картинной рамы ножи, которые разрезали рисунок на тонкие ленточки. Правда, потайной шредер в какой-то момент сломался, так что верхняя часть картины осталась нетронутой лезвиями. Покупательница картины, которая, по данным Sotheby's, давно коллекционирует работы Бэнкси, не стала отменять сделку, но тут же изменила название рисунка, который вскоре может быть продан за 4-6 млн фунтов ($5,5-8,2 млн).

Загадочному художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность: никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити неизменно предстает с закрытым лицом.

Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства, лицемерия властей или злободневные темы, включая пандемию COVID-19 и военные конфликты, принесли ему всемирную славу, а окружающая художника тайна стимулирует спрос на его работы. В марте этого года картина художника на тему коронавируса, подаренная им английской больнице, ушла с молотка за рекордные 16,76 млн фунтов ($23,17 млн на тот момент).

В 2018 году в Центральном доме художника в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца работы - со 2 июня по 2 сентября - ее посетили более 300 тыс. человек. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку" (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".