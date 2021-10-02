Электричество в Абхазию до устранения аварии на линии электропередачи подается из России

СУХУМ, 2 октября. /ТАСС/. Электричество будет подаваться в Абхазию из России до устранения аварии на высоковольтной линии "Ачгуара", из-за которой в течение трех часов была обесточена почти вся республика. Об этом сообщили ТАСС в Сухумском управлении электросетями (СУЭС).

"В настоящее время свет в республику подали из РФ до устранения аварии на ВЛ "Ачгуара", - сказал дежурный СУЭС.

Почти вся Абхазия с населением 240 тыс. человек в течение нескольких часов оставалась без света из-за аварии на ВЛ "Ачгуара" в восточной части республики. Ремонтные бригады "Черноморэнерго" сразу же выехали на место, однако из-за темноты и неблагоприятных погодных условий не удалось устранить последствия аварии.