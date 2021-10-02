Британские военные начнут доставлять бензин на АЗС страны

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Военнослужащие британской армии с понедельника будут задействованы для разрешения продолжающегося в стране топливного кризиса и начнут развозить бензин на АЗС. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу вечером правительством Соединенного Королевства.

"Пока ситуация стабилизируется, наши вооруженные силы будут задействованы, чтобы заполнить ключевые вакансии и не дать стране остановиться. Они будут оказывать помощь топливной отрасли, доставляя бензин на заправки", - заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес, слова которого приводятся в документе.

По словам канцлера герцогства Ланкастерского (министра по особым поручениям) Стива Баркли, за выходные 200 военных водителей будут мобилизованы и направлены в различные части страны и начнут развозить топливо с начала следующей недели. Власти подчеркивают, что запасы топлива в стране остаются высокими, а проблемы с поставками бензина на АЗС постепенно решаются на фоне снижения возникшего на прошлой неделе ажиотажного спроса. При этом, по данным Ассоциации розничной торговли топливом, бензин в пятницу по-прежнему отсутствовал на 26% британских заправок, а на 27% АЗС можно было найти только один вид топлива.

В правительстве также информировали о том, что 300 иностранных водителей бензовозов в ближайшие дни в экстренном порядке получат особые визы, которые позволят им работать в Великобритании до марта 2022 года. Правительство также сообщило о решении на два месяца продлить срок действия срочных рабочих виз, которые смогут получить еще 4,7 тыс. водителей большегрузных автомобилей из-за рубежа. Британские власти также облегчат въезд в страну для 5,5 тыс. работников птицеводческой отрасли из-за опасений по поводу того, что в Соединенном Королевстве к Рождеству не успеют заготовить достаточное количество индюшек. При этом в руководстве страны настаивают, что приглашение иностранной рабочей силы является временным решением, и британским работодателям необходимо будет решать долгосрочную проблему нехватки персонала, привлекая на работу жителей королевства.

Топливный кризис

Британцы начали панически скупать бензин 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В корпорации объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. станций BP по всей стране, на британских бензоколонках образовались длинные очереди автомобилистов, испугавшихся усугубления перебоев с поставками. Из-за возникшего ажиотажного спроса на тех АЗС, где топливо есть, до сих сохраняются большие очереди, а цены на бензин достигли максимальных значений за последние восемь лет.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией, так и с выходом королевства из Евросоюза. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах.