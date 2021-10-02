Исследование показало, кому предлагают одну из самых высоких зарплат на удаленке

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Одну из самых высоких зарплат в России осенью текущего года на удаленке - от 500 тыс. рублей - предлагают Android-разработчику. Об этом свидетельствуют результаты исследования исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Как выучиться на IT-профессию бесплатно? Платит государство или вы с будущей зарплаты

Сервис "Зарплата.ру" проанализировал несколько десятков вакансий с высокими зарплатами на удаленке в сентябре текущего года и составил рейтинг самых высокооплачиваемых из них.

"Веб-компания в Санкт-Петербурге ищет на удаленку Android-разработчика с зарплатой от 500 тыс. рублей для развития нового направления в области крипто и dating-приложений. Соискатель должен иметь опыт коммерческой разработки от трех лет, чтобы заниматься разработкой мобильного приложения", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что за аналогичную зарплату компания, оказывающая услуги по систематизации бизнеса, ищет директора по продажам. Кандидат должен быть фанатом цифр, таблиц, СRM, системности и аналитики, а также обладать современным подходом к управлению. Ему нужно сформировать эффективную команду продавцов, мотивировать и провести обучение. Также необходимо планировать и анализировать продажи и вырабатывать стратегии. Работать также можно удаленно.

Кроме того, белорусская компания, занимающаяся разработкой решений для банков, ищет системных аналитиков в Москве с доходом 400 тыс. рублей для работы на проектах по дистанционному банковскому обслуживанию, брокерских и депозитарных процессов, речевой аналитики и роботизации call-центров, кредитном маркетплейсе. От соискателей требуется опыт участия в проектах финансового профиля на аналогичной позиции от 1 года. Вакансия также предполагает возможность работать удаленно.