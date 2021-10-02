Добыча нефти в России в сентябре выросла на 7,5%

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам сентября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,5%, до 43,859 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

При этом с начала года добыча нефти подросла на 0,1%, до 387,3 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности, "Роснефть" в сентябре нарастила добычу нефти на 8,1%, до 16,5 млн тонн, а с начала года показатель сохранился на прежнем уровне - 143,9 млн тонн. Добыча "Лукойла" за сентябрь выросла на 9,9%, до 6,38 млн тонн, а с начала года подросла на 0,2%, до 55,9 млн тонн. "Сургутнефтегаз" в сентябре нарастил добычу на 8,3%, до 4,64 млн тонн, с начала года - снизил на 2,1%, до 40,76 млн тонн. "Газпром нефть" за сентябрь добыла 4,63 млн тонн, что на 3,4% выше показателя 2020 года, а с начала года добыча компании составила 42 млн тонн, что на 2,2% меньше в годовом исчислении.

Добыча "Татнефти" в сентябре выросла на 12,2%, до 2,36 млн тонн, а с начала года - на 5,3%, до 20,6 млн тонн. "Новатэк" добыл 0,95 млн тонн нефти (-6,4%), с начала года добыча увеличилась на 2,5%, до 8,927 млн тонн. Операторы соглашения о разделе продукции в сентябре сократили добычу нефти и конденсата на 7,3%, до 1,1 млн тонн, а с начала года этот показатель понизился на 6,7%, до 9,85 млн тонн.