Россия с начала года нарастила экспорт электроэнергии в 2,2 раза

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Экспорт электроэнергии из России в январе - сентябре 2021 года увеличился в 2,2 раза в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 17,2 млрд кВт⋅ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Поставки электроэнергии на экспорт в сентябре 2021 года выросли в 1,7 раза в годовом выражении и составили 2,4 млрд кВт⋅ч.

По данным ЦДУ ТЭК, с начала года Россия импортировала 1 млрд кВт⋅ч электроэнергии, а в сентябре - 0,1 млрд кВт⋅ч.

Выработка электроэнергии

Производство электроэнергии в России в период с января по сентябрь 2021 года увеличилось на 6,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 821,8 млрд кВт⋅ч.

Энергопотребление за девять месяцев 2021 года возросло в годовом выражении на 5,5%, до 804,5 млрд кВт⋅ч.

Выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 810,9 млрд кВт⋅ч, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

При этом в сентябре, согласно данным ЦДУ ТЭК, объем производства достиг 87,2 млрд кВт⋅ч (+7,4% к показателю сентября 2020 года), а объем потребления - 84,9 млрд кВт⋅ч (+6,4%).