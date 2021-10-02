Алиев заявил, что запасов газа в Азербайджане хватит для экспорта еще на 100 лет

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Азербайджан обладает запасами природного газа, которых достаточно для внутреннего потребления и экспорта как минимум на 100 лет. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE. Текст интервью опубликовало в субботу информагентство АзерТАдж.

"Подтвержденные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн куб. м. Такого объема достаточно как для внутреннего потребления, так и для экспорта, по меньшей мере на 100 лет", - сказал он.

Глава государства напомнил, что Азербайджан приступил к экспорту природного газа в Европу 31 декабря прошлого года. "С того времени портфель нашего экспорта растет. На протяжении 15 лет мы являемся надежным поставщиком нефти на европейский рынок, и никаких перебоев не было. А сейчас мы играем свою роль как надежный поставщик природного газа", - отметил он.

Алиев сообщил, что в настоящее время в Азербайджане идет разведка новых месторождений газа. По его словам, есть потенциал для наращивания объемов добычи. Кроме того, страна и иностранные инвесторы инвестируют в возобновляемые источники энергии. "Мы сможем направить на экспорт потребляемый нами природный газ, потому что заменим его солнечной и ветряной энергией. <...> В дальнейшем мы сможем расширить географию поставок в Европе до Балкан и ряда стран Восточной Европы", - заключил президент.

Азербайджан 31 декабря прошлого года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора. Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают экспорт более 10 млрд куб. м азербайджанского газа в Европу, из которых 8 млрд куб. м получит Италия, 2 млрд куб. м - Греция и Болгария, остальные объемы - прилегающие рынки.

Протяженность Южного газового коридора составляет 3,5 тыс. км. Он пролегает от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании и представляет собой интегрированную систему, включающую Южно-Кавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы. Основным источником газа для него стало морское газоконденсатное месторождение "Шах-Дениз" на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м.