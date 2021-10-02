Власти Хайнаня приступили к урегулированию вопросов об управлении публичными данными

ХАЙКОУ /Китай/, 2 октября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань приступила к урегулированию вопросов управления данными общего пользования в соответствии с недавно утвержденным регламентом. Об этом сообщили местные власти.

Как уточняется на сайте хайнаньской администрации, специальный юридический документ, принятый на Хайнане в сентябре, был впервые опубликован в КНР на уровне регионального правительства. Он устанавливает правила совершения сделок с информационными продуктами, определяет основные каналы обработки данных, уточняет меры по обеспечению их безопасности, а также разграничивает сферы полномочий, регламентирует ценовую политику.

"Это открытая платформа, благодаря которой осуществляется взаимодействие с учетом спроса и предложения на основном рынке. Сделки там совершаются не с первичной информацией, а с продуктом, который был получен в результате ее обработки", - объяснил директор центра эксплуатации при Управлении по вопросам больших массивов данных Хайнаня Лян Чжучэн. По его словам, доступ к данным сможет получить коммерческая компания, направившая компетентным органам заявку на получение статуса поставщика сетевых услуг и удовлетворяющая официальным критериям.

По данным информационного портала "Наньхайван", в провинции идет формирование единого рынка данных при участии китайской телекоммуникационной компании China Telecom. Предполагается, что данный проект позволит резко повысить эффективность цифровизации правительственных услуг, упростить вопросы городского управления, улучшить ситуацию в транспортной сфере, внедрить больше умных технологий бытового назначения.

В декабре прошлого года власти Хайнаня опубликовали экспериментальную программу по использованию массивов данных публичного пользования. Этот документ лег в основу правительственных мер, позволивших ускорить процесс использования накопленной информации. Самая южная китайская провинция стала одним из восьми регионов Китая, где в тестовом режиме внедряются соответствующие механизмы управления.