Вице-президент Бразилии: сохранение лесов Амазонии потребует порядка $10 млрд ежегодно

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 октября. /ТАСС/. Бразилия должна ежегодно получать не менее $10 млрд в качестве компенсации за услуги по сохранению экваториальных дождевых лесов Амазонии. Об этом заявил в субботу вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау.

"С тех пор как я начал работу в Совете по Амазонии, я часто слышал от представителей частного сектора, в основном от банкиров, что мы должны получать за экологические услуги около $10 млрд в год. Я полагаю, что это достойная плата за то, что мы должны сделать в Амазонии, за нашу ответственность", - сказал он, выступая на всемирной выставке Expo 2020 в Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай). Выступление транслировалось на странице политика в Twitter.

Моурау пояснил, что это необходимо для дальнейшего "внедрения проектов по сохранению и восстановлению дождевых лесов Амазонии". По его мнению, реализация государственных и частных инициатив в области устойчивого развития в регионе может стать "очень прибыльным бизнесом".

Замглавы государства отметил, что до наших дней в первозданном виде дошли около 84-85% дождевых лесов региона. "С чисто математической точки зрения мы можем позволить себе вырубить еще не более 5% лесов. 80% должны сохраниться", - добавил политик, подчеркнув, что для эффективной борьбой с незаконной вырубкой необходимо предложить населению региона экологичные альтернативы. В противном случае эта работа "так и останется дорогостоящей игрой в кошки-мышки", полагает он.

Вице-президент Бразилии напомнил, что речь идет о масштабной многопрофильной работе с участием 15 министерств и вооруженных сил страны, затрагивающей по площади около половины всей территории крупнейшего государства континента. "Если нам нужно сохранить почти 50% наших территорий, нам необходима поддержка. Другие страны уже использовали все, что только могли на своих территориях, а мы все еще обладаем обширными пространствами и знаем о своей ответственности за их сохранение", - заявил Моурау.

Как полагает замглавы государства, данный вопрос необходимо рассмотреть на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). "Это должно обсуждаться на COP-26 и это один из основных вопросов, который Бразилия намерена выдвигать в качестве переговорной повестки", - сказал Моурау. При этом вице-президент Бразилии также напомнил об обязанности развитых государств в области климатического финансирования, поскольку эти страны, как он считает, "несут историческую ответственность, будучи основными источниками выбросов парниковых газов".