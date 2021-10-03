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Умер французский предприниматель Бернар Тапи

Ему было 78 лет
Бернар Тапи AP Photos/Michel Euler
Описание
Бернар Тапи
© AP Photos/Michel Euler

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Французский предприниматель и политический деятель Бернар Тапи умер в возрасте 78 лет. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFM со ссылкой на сообщение семьи Тапи.

"Доминик Тапи и ее дети с болью сообщают о смерти Бернара Тапи в это воскресенье, 3 октября, в 08:40 (09:40 мск), после борьбы с раком, - цитирует телеканал заявление семьи. - Он ушел с миром в окружении своей жены, детей, внуков и брата". Согласно сообщению семьи, Тапи хотел, чтобы его похоронили в Марселе.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс отметил, что для него образ Тапи ассоциируется с образом "борца". По его словам, Тапи всегда преданно относился к тому, что делал. "Для своего клуба, города, компании он делал все, был очень предан", - отметил в эфире телеканала глава кабмина. "Я преклоняюсь перед памятью о Бернаре Тапи", - добавил он. "Тапи никогда не опускал руки", - отметил также глава политической группы правящей партии "Республика на марше" в Национальном собрании Кристоф Кастанер.

Правый французский журналист и возможный кандидат в президенты страны Эрик Земмур в Twitter заявил, что Тапи обладал очень сильным характером. "Какой человек! Помимо наших разногласий, он мне запомнится человеком исключительного темперамента, обладавшим потрясающим чувством юмора до конца своих дней, - написал Земмур. - Покойся с миром". Лидер французской партии "Демократическое движение" Франсуа Байру указал, что предприниматель был "фигурой, которая невероятно сильно повлияла на французское общество".

Бернар Тапи - бывший депутат Европарламента. В 1992 году был назначен министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа. С 1986 по 1994 год он был президентом футбольного клуба "Олимпик Марсель", с 1990 по 1993 год владел компанией Adidas.

С 2017 года Тапи боролся с тяжелым онкологическим заболеванием - раком желудка. Его состояние постепенно ухудшалось.

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