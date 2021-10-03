{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане создадут пилотный образец продукции будущего судостроительного кластера

По словам вице-премьера республики Батыра Эмеева, подготовительный этап может занять около двух лет

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Промышленные предприятия Дагестана начнут работу над пилотным образцом продукции судостроительного кластера, который планируется создать совместно с партнерами из Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС вице-премьер Дагестана Батыр Эмеев.

"Мы планируем сотрудничество с Санкт-Петербургом, потому что там четыре крупных предприятия по судостроению и ремонту. <...> Сейчас мы хотим сделать и показать нашим коллегам из Санкт-Петербурга пилотную версию, макет, уже запросили чертежи. Хотим сначала показать работу - один пилот, пример, чтобы с нами могли сотрудничать", - сказал Эмеев.

Он уточнил, что перспективы создания в республике судостроительного кластера обсуждались по время поездки представителей оборонно-промышленных предприятий Дагестана в Санкт-Петербург. По словам вице-премьера, в состав кластера могут войти Кизлярский электромеханический завод (ОАО "Концерн КЭМЗ"), завод "Дагдизель", Каспийский завод стекловолокна и другие дагестанские предприятия.

"У нас в принципе регион славится оборонно-промышленным комплексом, а там как раз те компетенции, которые нужны в судостроении и судоремонте", - пояснил собеседник агентства.

Сроков создания кластера он не назвал, добавив, что подготовительный этап, включая создание пилотного образца, может занять около двух лет.

Теги
РоссияДагестан
Британский премьер признал, что логистический кризис может продлиться до Рождества
Борис Джонсон также заявил, что водителей большегрузных автомобилей не хватает сейчас во многих странах мира, включая государства ЕС и Китай
Читать полностью