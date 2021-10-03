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Egypt Air совершила первый коммерческий рейс в Израиль

Авиасообщение между Израилем и Египтом было прервано несколько лет назад, ранее полеты из Каира в Тель-Авив выполняла специально созданная для этого в 1982 году авиакомпания Air Sinai

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Самолет египетского национального авиаперевозчика Egypt Air, совершивший первый коммерческий авиарейс из Каира в Тель-Авив, приземлился в воскресенье в израильском аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщает газета The Times of Israel, отмечая, что пока запланированы четыре рейса авиакомпании по этому маршруту в неделю.

О возобновлении авиасообщения между странами после долгого перерыва стало известно 13 сентября одновременно с прошедшими в Шарм-эш-Шейхе переговорами между президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Их первая личная встреча была посвящена двусторонним отношениям и перспективам возобновления палестино-израильских переговоров.

Авиасообщение между Израилем и Египтом было прервано несколько лет назад, ранее полеты из Каира в Тель-Авив выполняла специально созданная для этого в 1982 году авиакомпания Air Sinai, которая неофициально является дочерней компанией Egypt Air. По политическим и имиджевым мотивам национальный перевозчик тогда не мог выполнять рейсы в еврейское государство под своим брендом. В парке Air Sinai было всего два самолета.

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