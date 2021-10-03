В США опубликовали документы об офшорных операциях с возможным участием мировых политиков

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал в воскресенье выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название Pandora Papers ("Досье Пандоры").

В опубликованном сообщении для прессы говорится, что в документах приводится информация более чем о 130 миллиардерах из 45 стран, включая 46 россиян. В организации отметили, что документы касаются 330 с лишним политиков и должностных лиц высокого ранга более чем в 90 странах, включая руководителей 35 государств. "В досье фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и глава центрального банка", - указывается в тексте. ICIJ получил "2,94 терабайта конфиденциальной информации" от 14 компаний, занимающихся вопросами работы в офшорах.

В расследовании участвовали около 600 журналистов по всему миру, рассказали в организации.

В апреле 2016 года ICIJ обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, названные "Панамскими документами", были основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации фирм в офшорах.

В ноябре 2017 года консорциум опубликовал выдержки примерно из 13,4 млн документов, касающихся финансов политических деятелей целого ряда государств, а также транснациональных корпораций. Документы получили общее называние Paradise Papers.