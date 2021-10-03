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Поставки газа из Украины в Венгрию продолжаются

Согласно данным компании "Оператор ГТС Украины", транзит газа в Венгрию 2 октября на украинской приграничной газоизмерительной станции "Берегово" составил 2,31 млн куб. м
© AP Photo/Sergei Chuzavkov

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Транзит газа через Украину в Венгрию продолжается, несмотря на пятничное сообщение компании "Оператор ГТС Украины" о прекращении поставок. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте оператора.

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Согласно представленной таблице, транзит газа в Венгрию 2 октября на украинской приграничной газоизмерительной станции "Берегово" составил 2,31 млн куб. м. Днем ранее транзит был вдвое больше - 4,8 млн куб. м.

1 октября компания "Оператор ГТС Украины" заявила, что транзит газа в Венгрию прекращен с 07:00 пятницы. Сообщалось также о том, что Киев лишился импорта из этой страны по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по украинской территории российского природного газа венгерской стороне.

"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Как сообщал ранее холдинг, всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним - до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.

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