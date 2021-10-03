Публикация материалов по "Досье Пандоры" будет продолжаться несколько недель

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Публикация в мировой прессе материалов на основании "Досье Пандоры" будет продолжаться, по всей видимости, на протяжении еще нескольких недель. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС директор Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) Джерард Райл.

Организация, которую он возглавляет, обнародовала ранее выдержки из примерно 11,9 млн документов, содержащих данные об офшорных счетах ряда мировых политиков, миллиардеров и знаменитостей. Базирующийся в Вашингтоне ICIJ дал этому архиву название "Досье Пандоры".

"Да, это лишь первый день из того, что, как мы ожидаем, станет несколькими неделями [публикации] сообщений [СМИ] на основании файлов [досье]. Мы дали доступ к оригинальным файлам более чем 600 журналистам из более чем 100 стран. И они [журналисты] все еще готовят некоторые публикации", - заявил Райл.

Он также подтвердил, что консорциум намерен впоследствии обнародовать часть оригиналов тех документов, которые вошли в "Досье Пандоры". "Мы планируем опубликовать часть данных в течение следующих нескольких месяцев - таким же образом, как мы обнародовали [в свое время] информацию [в рамках проектов] OffshoreLeaks, Panama Papers, Paradise Papers и так далее", - отметил Райл. В рамках этих проектов ICIJ в предыдущие несколько лет публиковал данные об офшорных операциях, уклонении от уплаты налогов и т.п.