СМИ: Клаудия Шиффер, Шакира, Элтон Джон, Хулио Иглесиас связаны с офшорами

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Модель и актриса Клаудия Шиффер, поп-певица Шакира, музыкальные исполнители Элтон Джон, Хулио Иглесиас, Ринго Старр, а также тренеры футбольных клубов "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и "Реал" Карло Анчелотти были причастны к офшорным активам. Их имена перечислены в опубликованных в воскресенье Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) выдержках из 11,9 млн документов, получивших общее название Pandora Papers ("Досье Пандоры").

В консорциуме рассказали не о каждом из них, многие упоминаются лишь по имени и без дополнительных пояснений. Так, по утверждениям журналистов ICIJ, Шакира (полное имя - Шакира Риполь) была связана с тремя созданными в 2019 году компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах. В документах также утверждается, что Хулио Иглесиас связан со структурой из более чем 10 офшорных компаний на указанных островах и еще девяти - в Майами. У Элтона Джона также есть более десятка компаний на данной британской заморской территории, заявили в ICIJ.

В документах, в частности, говорится, что Хосеп Гвардиола, когда занимал пост тренера испанского футбольного клуба "Барселона", имел средства в офшорах Андорры до 2012 года, однако потом воспользовался налоговой амнистией. В досье также приводится информация об иностранных компаниях, связанных с Карло Анчелотти. По данным итальянского еженедельника L'Espresso, эти компании ранее оказались в центре расследования налоговых органов Испании.

Как утверждают в ICIJ, об офшорных активах знаменитостей до этого не было известно.

В опубликованном консорциумом в воскресенье сообщении для прессы говорится, что в обнародованных документах приводится информация о более чем 130 миллиардерах из 45 стран, в том числе о 46 россиянах. Консорциум сообщил, что публикация этих материалов в СМИ различных стран, являющихся его партнерами, будет продолжаться несколько недель.