Guardian: управляющие имуществом Елизаветы II проверят якобы связанную с Алиевым сделку

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Компания Crown Estate, управляющая недвижимостью британской королевской семьи, проверит осуществленную ею сделку, якобы связанную с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета The Guardian.

По ее данным, Crown Estate приобрела лондонскую собственность на общую сумму £66 млн (почти $90 млн) у якобы аффилированной с Алиевым компании.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал в воскресенье выдержки примерно из $11,9 млн с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков. Как пишет The Guardian, в подборке, получившей название Pandora Papers ("Досье Пандоры"), содержатся сведения о том, что члены семьи и близкие знакомые президента Азербайджана за последние 15 лет приобрели в Соединенном Королевстве недвижимость на £400 млн ($542 млн). По данным издания, Crown Estate в августе 2018 года приобрела офисное здание на лондонской улице Кондуит-стрит у офшорной компании Hiniz Trade & Investment, которой якобы первоначально владела дочь Алиева Арзу Курбанова, а затем ее дед - Ариф Пашаев. Утверждается, что на этой сделке владельцы недвижимости заработали £31 млн (около $42 млн).

"Перед осуществлением операции по приобретению [здания] мы провели проверки в соответствии с требованиями законодательства Соединенного Королевства. На тот момент мы не выявили никакой причины, по которой эта транзакция не могла быть завершена. Учитывая упомянутые возможные обеспокоенности, мы изучаем этот вопрос", - цитирует The Guardian представителя Сrown Estate. Стоимость масштабного портфеля королевской недвижимости, включающего офисные и жилые здания, превышает £15 млрд ($20,3 млн).

Происхождение средств

Как отмечает The Guardian, в досье нет упоминаний о происхождении средств Hiniz Trade & Investment. При этом издание считает, что при осуществлении следки Crown Estate следовало внимательнее подойти к этому вопросу в связи с наличием резолюции Европарламента о "необходимости тщательно изучить обвинения в коррупции против Алиева и членов его семьи".

По данным консорциума, в досье указано, что якобы связанные с Алиевым компании владеют жилым комплексом в престижном лондонском районе Кенсингтон, а также несколькими квартирами в другом элитном жилом доме, расположенном в районе Найтсбридж рядом с магазином предметов роскоши Harrods. Вещательная корпорация Би-би-си сообщает, что компании, будто бы имеющие отношение к Алиеву, в общей сложности приобрели 17 объектов недвижимости в Великобритании, причем один из них якобы был записан на имя Гейдара Алиева - сына президента Азербайджана.

Представители президента Азербайджана не ответили на вопросы газеты, отмечается в статье.