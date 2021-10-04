Страны ОПЕК+ определят объем восстановления добычи нефти с ноября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ на плановой видеоконференции в понедельник обсудят, насколько их график увеличения добычи нефти на 400 тыс. б/с в месяц удовлетворит потребности мирового рынка в ноябре 2021 года. И хотя текущие цены на сырье более чем благоприятны для экспортеров, они заставляют нервничать потребителей, главным образом США, и требование к ОПЕК+ как можно скорее снизить цены на нефть Вашингтон уже озвучил.

Страны соглашения ОПЕК+ еще с мая восстанавливают добычу нефти, сокращенную в беспрецедентных объемах в прошлом году. План предусматривает возвращение на рынок 400 тыс. б/с в месяц. Так, в сентябре 2021 года нефтеэкспортеры из ОПЕК+ должны сокращать к базовому уровню только 4,959 млн б/с вместо 9,7 млн б/с в мае прошлого года. Актуальность этого плана министры стран альянса обсуждают в начале каждого месяца.

На встрече в сентябре партнеры по ОПЕК+ пришли к выводу, что факторы неопределенности на рынке нефти все еще сильны вследствие продолжающейся пандемии, и не стали пересматривать план по восстановлению добычи нефти на октябрь. Однако рынок расценил эти темпы, по всей видимости, как недостаточные, вследствие чего котировки Brent впервые за три года шагнули за $80 за баррель.

На этом фоне все чаще стало звучать недовольство рекордным уровнем цен со стороны США. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что Белый дом взаимодействует с ОПЕК и "рассматривает все возможности снижения стоимости нефти". А 30 сентября в Эр-Рияд прибыл помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который в ходе турне по ближневосточным странам намеревался обсудить цены на нефть с властями Саудовской Аравии.

Тот факт, что рынок нефти перегрет, признают уже и сами нефтяники. Об этом, в частности, журналистам говорил недавно глава "Газпром нефти" Александр Дюков. При этом вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российские компании обладают достаточным потенциалом наращивать добычу и более быстрыми темпами, если потребуется.

Фундаментальные факторы также говорят в пользу увеличения текущей квоты по восстановлению добычи нефти, считают аналитики. Ситуация на рынке энергоносителей настолько нервозная, что рекорды бьют не только цены на нефть, но также и на уголь и газ. Этого уже достаточно, чтобы убить спрос на традиционные источники энергии, уверен глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен. Для экспортеров сырья это может иметь далеко идущие последствия, так как рекордные цены только ускорят декарбонизацию экономик и отказ от ископаемых видов топлива, говорил он ТАСС.