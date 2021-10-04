В СФ заявили, что ограничения на использование маткапитала нужно снимать с осторожностью

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Предложения Счетной палаты о снятии ряда ограничений на использование материнского капитала следует рассматривать внимательно и с осторожностью, чтобы избежать злоупотреблений и не повредить интересам ребенка, сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в интервью "Парламентской газете" , опубликованном в понедельник.

Ранее Счетная палата предложила ввести ежегодную выплату родителям для подготовки детей к школе в размере 20 тыс. рублей за счет средств материнского капитала, а также снять ограничения по срокам использования средств маткапитала.

"Я с осторожностью отношусь к снятию ограничений на использование материнского капитала. Ведь изначально эта мера социальной поддержки была задумана именно для того, чтобы родители смогли тратить деньги на нужды ребенка, а не на свои личные желания. К сожалению, родители бывают разные. Есть случаи незаконного использования маткапитала, есть и реальные уголовные дела за такие преступления. Поэтому каждое предложение по снятию ограничений очень внимательно рассматривается экспертами. Думаю, что и предложение Счетной палаты будут очень внимательно изучать в Минтруде", - сказала Святенко.

В качестве примера, который обсуждается как возможная перспектива использования маткапитала, Святенко отметила проведение работ по газификации. Кроме того, она указала на необходимость разрешения вопроса о распространении семейной ипотеки на вторичное жилье, комментируя соответствующую инициативу Общероссийского народного фронта.

"<...> очень важно, чтобы не было искусственных преград, которые не позволяют семьям улучшить свои жилищные условия из-за того, что в каком-то регионе нет таких возможностей. Думаю, что в Минтруде изучат предложение. Наш комитет по социальной политике также проанализирует ситуацию", - пояснила Святенко.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский (семейный) капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.