Продажи авто на альтернативных источниках энергии BYD за январь - сентябрь выросли на 204%

ШАНХАЙ, 4 октября. /ТАСС/. Общий объем продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии компании BYD, ведущего китайского производителя электромобилей, за январь - сентябрь вырос на 204,29% в годовом выражении и составил 337,6 тыс. единиц. Такие данные из отчетного доклада компании публикует в понедельник информационный ресурс Sina.

Высокие показатели продаж были и в сентябре. На рынке за указанный период компания реализовала 71,1 тыс. таких транспортных средств, что на 257,62% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Что касается общего объема продаж автомобилей BYD, то за сентябрь данный показатель вырос в годовом выражении на 89,9%, до 80,1 тыс. единиц.

2020 год, несмотря на общий спад на рынке из-за коронавируса, компания BYD закончила с чистой прибылью в размере 4,23 млрд юаней ($652,7 млн). Соответствующий показатель в годовом выражении вырос на 162,27%.