Evergrande Group приостановила торговлю акциями на фондовой бирже в Гонконге

ШАНХАЙ, 4 октября. /ТАСС/. Одна из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande Group приостановила торговлю своими акциями на Гонконгской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте этой площадки.

"Торги акциями (биржевой код: 03333) China Evergrande Group будут прекращены сегодня в 09:00 (04:00 мск). Соответственно, все структурированные продукты, относящиеся к компании, будут приостановлены в то же время", - говорится в сообщении. Причину этого шага в компании пока не уточнили.

14 сентября Evergrande Group сообщила на Гонконгской фондовой бирже, что две из ее дочерних компаний не выполнили гарантийные обязательства по продуктам управления капиталом на 934 млн юаней (около $145 млн). Согласно заявлению, это может привести к перекрестному дефолту (невыполнение одного долгового обязательства рассматривается как дефолт и по другому), что крайне негативно отразится на деятельности Evergrande Group. Общий объем ее долговых обязательств превышает $300 млрд, в связи с чем возникает риск банкротства.