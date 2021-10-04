Доставку продуктов в отдаленные районы Камчатки будут субсидировать с 2022 года

ТАСС, 4 октября. Власти Камчатского края будут субсидировать доставку продуктов питания в отдаленные районы региона, пилотный проект будет запущен для десяти населенных пунктов в 2022 году, а позже распространится на все труднодоступные районы. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Пилотный проект по субсидированию доставки продуктов питания в отдаленные районы запустят на Камчатке. <…> Всего в перечень субсидируемых продуктов питания будет включено восемь наименований: свинина, мясо куриное, масло подсолнечное, сахар-песок, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая, мука пшеничная. Предполагается, что пилотный проект будет запущен в 2022 году", - говорится в сообщении.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обозначил, что в бюджете заложены необходимые средства. "По итогам [изучения цен на жизненно необходимые продукты] будет внесено предложение частично субсидировать расходы на доставку товаров предпринимателям, что позволит снизить стоимость базовых продуктов для населения и сдержать рост цен в таких отдаленных населенных пунктах", - сказал Солодов, чьи слова приводятся в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в декабре поручил правительству принять меры для стабилизации на внутреннем рынке страны цен на базовые продовольственные товары, в том числе на сахар-песок и подсолнечное масло. Камчатка в числе первых регионов подключилась к федеральному соглашению по сдерживанию цен.