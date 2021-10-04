ТПП выступила за включение российских маркетплейсов для предустановки на гаджеты

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила включать отечественные маркетплейсы в список предустановленных на гаджеты приложений. Об этом говорится в письме главы ТПП РФ Сергея Катырина в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Посредством маркетплейсов свою продукцию реализуют более 50% российских предпринимателей и осуществляют покупки свыше 60 млн российских потребителей. Несмотря на популярность отечественных площадок у российского потребителя, их доля на мировом рынке крайне мала: на российских онлайн-ретейлеров приходится всего 1% глобального рынка e-commerce. В основном доминируют иностранные сервисы (шести крупным компаниям из KHP и США принадлежат 63% мирового оборота онлайн-торговли). При этом сервисы российского происхождения не имеют доступа к предварительной установке на мобильные устройства, в то время как иностранные аналоги предустанавливаются на устройствах производителей Huawei, Xiaomi и Honor", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

По мнению экспертов TПП России, импортозамещение иностранных приложений-маркетплейсов пропорционально повысит конкурентоспособность российских предпринимателей, реализующих продукцию через отечественные площадки. Кроме того, предустановка маркетплейсов станет "дополнительным драйвером развития малых и средних предприятий, экспорта российской продукции, будет способствовать росту инвестиций в торговую и логистическую инфраструктуру, повысит вовлеченность малого и среднего бизнеса в цифровое пространство", отметил в своем письме Катырин.

О предустановке приложений

Правительство РФ ранее утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. Принятый документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли продукты "Яндекса", категории "электронная почта", "новостной агрегатор" и "социальные сети" представлены компанией Mail.ru. Кроме того, на электронных устройствах будут предустановлены офисное ПО "Мой офис", сервис госуслуг и платежная система "Мир".

В список рекомендованных аудиовизуальных сервисов для ТВ включены More.tv, Первый канал, "Кинопоиск", "Яндекс", ivi, Premier, Okko, Start и другие.