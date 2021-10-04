На юго-востоке Москвы реорганизуют участки промзоны по программе "Индустриальные кварталы"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Реорганизацию двух участков промзоны Курьяново на юго-востоке планируют провести по программе "Индустриальные кварталы". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"В реорганизацию двух заброшенных территорий инвесторы вложат более 23,5 млрд рублей, а бюджетный эффект для города превысит 2,2 млрд рублей в год. Общая площадь участков промзоны Курьяново составляет почти 15 га. Благодаря проекту "Индустриальные кварталы" в Печатниках будет создано более 6,5 тыс. рабочих мест, современные промышленные объекты, магазины, места для отдыха и развлечений", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, инвесторы построят почти 280 тыс. кв. м недвижимости.

"На первом участке современные производства разместятся на площади 100 тыс. кв. метров, столько же займут магазины, банки, кафе и другие объекты общественного назначения. На втором участке появятся только промышленные здания, их площадь составит почти 80 тыс. кв. метров", - добавил Прохоров.

Комплексное развитие территорий (КРТ) бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.