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На Украине заявили, что транзит газа в Венгрию не возобновлялся

Идет реэкспорт из хранилищ, сообщили в Киеве
© EPA/ROMAN PILIPEY

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Транзит российского природного газа в Венгрию не осуществляется с 1 октября, однако европейские трейдеры осуществляют реэкспорт газа в эту страну из подземных хранилищ (ПХГ) Украины в незначительных объемах. Об этом сообщил в понедельник глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", - отметил он.

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