Осенний туристический форум "Интурмаркет" впервые пройдет в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Крыма планируют 18-20 ноября впервые провести на полуострове крупный туристический форум "Интурмаркет", сообщил в понедельник журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Мы приводим один из самых авторитетных и серьезных туристических форумов в Крыму - "Интурмаркет" в 2021 году осенью пройдет в Крыму. Он отдельно брендируется как "Интурмаркет осень". [Он пройдет] 18-20 ноября в гибридном формате при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора", - сказал Волченко.

Министр добавил, что "эта федеральная площадка позволит собрать здесь не только все регионы России, но и поговорить о въездном туризме". "Мы договорились с учредителями "Интурмаркета", и это будет постоянное мероприятие, которое будет ежегодно осенью проходить в Крыму", - отметил Волченко.

"Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.