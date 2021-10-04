"Пятерочка" и "Магнит" снизили цены на продукты в Московской области

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Магазины сетей "Пятерочка" и "Магнит" после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) понизили цены на продукты в Московской области, говорится в сообщении ведомства .

Ранее АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") получили от Московского областного УФАС России предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен на социально значимые продовольственные товары, отмечается в материале.

"После предупреждений Московского областного УФАС России торговые сети сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение. В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует", - говорится в материале.

"Магнит" направил официальный ответ на предупреждение УФАС Московской области.

"Понимая свою социальную роль в обеспечении доступности продовольственных товаров для населения, "Магнит" принял решение снизить цены в двух магазинах в Московской области, обозначенных в предупреждении УФАС", - сказал собеседник агентства.

В то же время в компании отметили, что существует ряд вопросов по методологии ФАС, которая позволила службе прийти к выводу о наличии в действиях ретейлера признаков нарушения антимонопольного законодательства. "Магнит" обратил внимание ФАС на то, что дифференцированный подход к ценообразованию обуславливается множеством объективных факторов, не связанных с размером доли торговой сети в общем объеме реализованных продовольственных товаров в муниципальных образованиях одного региона", - сказал представитель компании.

ФАС России продолжит проводить постоянный мониторинг и сравнительный анализ стоимости продуктов питания, заключается в сообщении.

В конце сентября 2021 года ФАС выдала "Пятерочке" и "Магниту" предупреждение снизить цены на продукты в Подмосковье. По данным ведомства, в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали.

Установленный срок исполнения предупреждений - 10 дней с момента получения. В случае неисполнения предупреждения антимонопольная служба вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.